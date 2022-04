PM prende dois homens por tráfico de drogas no Marajó

Policiais militares, lotados na Companhia de Polícia Regional (CPR XI), no Marajó, prenderam em flagrante sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes, dois homens, conhecidos somente pelos apelidos de "Bodaro" e "Denilson",por volta das 15h, desta quinta-feira (14). A prisão ocorreu dentro do rio Cajuuba, após denúncia de que os suspeitos portavam a droga ilícita. Badaró já cumpriu pena de prisão por tráfico de entorpecentes.

No relato policial, a PM foi comunicada que "Bodaro" e "Denilson" haviam saído, pelo rio, da comunidade Boa Vista com drogas para comercializar as bocas de fumo durante este feriado prolongado.

Sob o comando do Sargente Olimar, a PM fechou o certo no rio Cajuuba e não demorou para ver os dois homens. Na abordagem no meio do rio, eles tentaram se desfazer do entorpecentes jogando uma sacola no rio. A polícia encontrou a lancha da PM nas margens e encontrou 3 pacotes de entorpecentes semelhantes à maconha prensada.

Ainda segundo a PM, a droga seria dividida em cerca de 200 unidades para revenda na região da rua Miritizal com a Açaizal. " Bodaro" tinha também R$ 301,00, em dinheiro trocado. Ele contou que foram investidos mil reais na compra da droga para que, com a revenda, conseguissem cerca de R$ 2.500.

A PM também apreendeu um aparelho celular modelo Samsung, e informou que "Bodaro" confessou que revendia entorpecentes na modalidade de entrega. A embarcação do tipo rabeta, usada pelos acusados, também foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, da região.