Dupla é presa por furto de motocicletas e tráfico de drogas no interior do Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu dois homens, que não foram identificados, pelos crimes de furto e tráfico de drogas, no município de Tucumã, no sudeste paraense. A ação ocorreu na última terça-feira (12), mas só foi divulgada pela PCPA nesta quinta (14). Os trabalhos da polícia fizeram parte da operação “Fim da Linha”, com objetivo de localizar e recuperar veículos que tenham sido produtos de furtos.

Durante as diligências, a polícia encontrou, na residência de um dos homens, duas motocicletas furtadas na cidade de Ourilândia do Norte, também na região sudeste do Estado, juntamente com uma quantidade de drogas, não informada, que pertenciam ao dono da residência.

Ainda dando seguimento às investigações, as equipes conseguiram localizar mais três motos provenientes de furto na região, totalizando cinco veículos recuperados. Todas as motocicletas já foram devolvidas aos seus respectivos donos.

A operação “Fim da Linha” contou com o apoio da equipe da Delegacia de Ourilândia do Norte e da Polícia Militar.