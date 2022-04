Turista grava mulher furtando do pescoço dele corrente de ouro durante abraço

Enquanto andava pela rua, um turista de 25 anos flagrou o momento em que é abordado por uma mulher, que começa a abraçá-lo e convidá-lo para um encontro mais íntimo, e tem a corrente de ouro roubada do pescoço, em Bangkok. O furto teria ocorrido na terça-feira (29), na entrada de um hotel de cinco estrelas.

Com um celular na mão, Friederick de Vreese conseguiu registrar a chegada da mulher, que o envolve com os braços, colocando as mãos no pescoço dele. Em seguida, ela consegue retirar a joia e vai embora, levando o objeto de luxo.

A vítima só teria percebido o ocorrido após rever o conteúdo filmado. O rapaz registrou o furto na polícia e informou que a corrente de ouro pertencia ao avô. “Estava na família há muito anos. Tinha muito valor sentimental”, afirmou.

