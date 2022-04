Mulher é presa por furtar celular e roubar dinheiro através de aplicativo bancário

​Uma mulher, identificada como Adriani Renata Favacho da Gama, foi presa acusada de furtar o celular de um homem, acessar o aplicativo bancário dele e roubar R$ 4.319,21, através de transferências por PIX, segundo a vítima. Com informações do site Debate Carajás.

O crime ocorreu em Belém, mas Adriani foi presa no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. A Polícia Civil informou que os extratos bancários e outras informações do perfil da vítima ajudaram a localizar e prender a acusada.

Na delegacia, foi possível identificar o envolvimento da acusada em outro crime da mesma natureza, no Banco do Estado do Pará (Banpará), onde ela sacou o valor de R$ 3 mil. Aos policiais, a mulher detalhou que teria ficado com a quantia de R$ 600,00 e transferido o restante para a conta de terceiros. A PC investiga essa nova modalidade de furto n​​a capital.