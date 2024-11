PRF apreende armas e munições na BR-010, em Ipixuna do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas apreensões de armas de fogo e munições em ações de fiscalização na rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, entre os dias 4 e 13 de novembro. No total, foram apreendidas quatro armas de fogo, dois facões, além de munição.

Dentre as armas apreendidas estão uma espingarda .12, uma espingarda .32, um revólver calibre .38 e uma pistola Taurus THC 9mm. Em todas as ocorrências, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, onde responderão, em tese, por porte ilegal de arma de fogo.

A última arma aprendida ocorreu na manhã desta quarta-feira (13/11), quando agentes da PRF realizaram uma abordagem a uma pick-up Chevrolet S10, em frente à Unidade Operacional (UOP), na BR-010, em Ipixuna do Pará. Durante a inspeção, foi localizada no console central do veículo uma pistola Taurus THC 9mm, com 9 munições. O motorista informou ser proprietário da arma, mas não possuía a habilitação necessária para o porte.

Logo no início do mês, no dia 4, os policiais localizaram em um veículo modelo Hilux, ocupado por um motorista e quatro passageiros, no quilômetro 229 da BR-010. Durante a vistoria, foi localizada uma espingarda calibre .12 com 25 munições, além de uma espingarda calibre .32, acompanhada de 24 munições. O motorista afirmou ser o proprietário da arma de calibre .12, mas informou que a documentação estava vencida. Já um dos passageiros disse ser o dono da espingarda calibre .32, adquirida há sete anos por R$ 600,00, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a legalidade da posse.

Na tarde de 11 de novembro, os agentes abordaram um Chevrolet Celta, onde foi encontrado, dentro de uma rede no interior do veículo, um revólver calibre .38 com seis munições intactas. O condutor informou que comprou a arma cerca de três anos em Parauapebas (PA) por R$ 2.600,00, mas não apresentou a documentação legal.