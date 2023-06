‘Poze’ é preso suspeito de mandar matar vigilante no Tenoné, em Belém

​Tarcísio Rodrigues Fagundes, mais conhecido como “Poze”, foi preso neste sábado (17), suspeito de ser o mandante do assassinato da vigilante Maria da Conceição Cunha, 32 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (16), quando a vítima estava na rua Laranjeira, no conjunto Paraíso Tropical, bairro do Tenoné, em Belém. A motivação para o assassinato continua sendo investigada.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o suspeito estaria escondido na mesma onde ocorreu o homicídio. Diligências foram realizadas e culminaram com a localização de “Poze”.

Segundo a polícia, o homem confessou o crime e detalhou que o responsável pelos disparos seria um segundo suspeit​​o, identificado apenas pelo apelido “Novato”, que segue foragido. Este teria vindo de Santarém para executar um agente da segurança pública, em Belém. Ainda não foi esclarecido se este plano chegou a ser colocado em prática.

“Poze” foi conduzido para a Seccional de Icoaraci, juntamente com 14 envelopes de cocaína e 27 de maconha, além de uma quantia em dinheiro. A polícia não forneceu detalhes sobre a possível motivação para o assassinato de Maria.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. “Poze” foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição do Poder Judiciário. Por nota, a PC informou que “no sábado (17), um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional Urbana de Icoaraci. O preso foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e seria suspeito de participar do homicídio no bairro do Tenoné, na última sexta-feira (16). O suspeito passou pelos procedimentos necessários e foi encaminhado para o sistema penitenciário. Diligências são realizadas para identificar o autor dos disparos”, comunicou a instituição.