Homem é morto a tiros à luz do dia no bairro da Pratinha I em Icoaraci

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado, na manhã deste domingo (18), na Travessa Samaúma, no bairro da Pratinha I, em Icoaraci. As informações iniciais são de que a vítima teria sido alvejada por pelo menos dez disparos. A Polícia Militar não chegou a confirmar a informação.

O homicídio ocorreu à luz do dia próximo a um bar do bairro. Testemunhas ouviram os disparos e o corpo do homem foi encontrado na cena do crime. Os policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar atenderam o acionamento, e a Polícia Científica realizou as apurações e recolheu indícios do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota da Polícia Militar e da Polícia Civil para saber detalhes do caso, e aguarda um retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.