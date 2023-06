Irmãos são mortos a tiros durante ação da polícia em Limoeiro do Ajuru

​Os irmãos Talles Mozart da Silva de Moraes e Gabriel da Silva Moraes, mais conhecido como “Bebê”, morreram em uma ação da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Nova Limoeiro, na cidade de Limoeiro do Ajuru, nordeste paraense. De acordo com o tenente Castro, da Polícia Militar, os irmãos teriam ligação ainda com integrantes de uma facção criminosa que atua no município e seria responsável por vários delitos, inclusive homicídios.

Na versão da polícia, após várias denúncias de que dois homens estariam armados, comercializando entorpecentes, as equipes se deslocaram ao endereço repassado para checar as informações. Ao notarem a presença das guarnições, os irmãos teriam atirado contra os agentes, que revidaram e acertaram os​​ dois. A Polícia Civil investiga o caso.

Ainda conforme a Polícia Militar, os irmãos foram socorridos para uma unidade hospitalar mais próxima, em Limoeiro do Ajuru, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Com eles, a polícia apreendeu uma espingarda, munições e entorpecentes, possivelmente crack.

Thalles e Gabriel já vinham sendo procurados pela polícia. Além do suposto envolvimento com tráfico de drogas, um deles teria quebrado o monitoramento eletrônico.