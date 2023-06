Apreensão de maconha e cocaína triplica em cinco meses em Belém

Em Belém, o número de apreensão de cocaína e maconha aumentou 204,13% nos cinco primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2022 foram 14,26 kg de cocaína e 65,51 kg de maconha totalizando 79,77 kg. Em 2023, os números subiram para 40,406 kg de Cocaína e 202,195 kg de maconha, totalizando 242,601 apreensões, ou seja, o número triplicou conforme divulgou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Mas os números divulgados são mais amplos, a secretaria fez o balanço de 2019 até maio deste ano e mostra que já foram apreendidos na capital paraense mais de cinco toneladas de entorpecentes, entre cocaína e maconha. Ao longo desses cinco anos. 2020, ocorreu o maior número de apreensão de cocaína, sendo 2.469,281 kg.

Já com relação a apreensão de maconha, o ano de 2021 teve a maior quantidade com 921,752 kg.

Prisões

Outro dado importante divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) é com relação ao número de prisões por tráfico de drogas. Em 2022 foram efetuadas 303 prisões, em Belém, nos primeiros cinco meses do ano e, em 2023, foram 388 prisões, que resultaram no aumento de 28,05% com relação ao ano passado.

De 2019 a 2023, a secretaria contabiliza 4.162 prisões por tráfico na capital paraense. Sendo 1.135 em 2019, 1.069 em 2020, 852 em 2021, 718 em 2022 e 388 em 2023.

De acordo com nota, a Polícia Civil informou que atua diariamente no combate ao tráfico de drogas na capital, Região Metropolitana e interior do Pará. Em unidades de bairro e seccionais são realizadas diligências de apuração do Disque Denúncia 181, monitoramento, cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereço de investigados e prisões em flagrante delito. Ações como essa contam com apoio investigativo e operacional da Divisão Estadual de Narcótico (Denarc) e Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Repercussão

No último domingo (11), a edição de oliberal.com trouxe uma matéria especial sobre o consumo e tráfico de drogas na capital paraense. A reportagem abordou sobre esse movimento nas áreas do centro da cidade. O bairro da Campina é conhecido como a nova "Cracolândia", por exemplo.

Outro local conhecido como ponto de usuários de drogas é a Praça Dom Pedro I, onde homens e mulheres de diferentes idades se reúnem e consomem vários tipos de entorpecentes.

À noite, as ruas da área do comércio, próximo a Igreja das Mercês, Praça do Relógio e nas proximidades da Estação das Docas também são áreas com maior presença de consumidores de drogas.

Um dado importante na publicação é que a demanda de pacientes químico aumentou consideravelmente desde 2020, de acordo com Márcia Cunha, que é psicóloga e trabalha há mais de dez anos no tratamento de pessoas em situação de dependência química. Ela reforça que não existe um estudo sobre o atual número de dependentes. E destaca também que o uso de drogas nem sempre está ligado a uma classe socioeconômica específica. Ao contrário, perpassa por todas as classes.

Dados referentes a apreensões de drogas realizadas em Belém nos últimos cinco anos:

2019

Cocaína - 177,519 kg

Maconha - 489,580 kg

2020

Cocaína: 2.469,281 kg

Maconha: 564,527 kg

2021

Cocaína: 121,572 kg

Maconha: 921,752 kg

2022

Cocaína: 46,908 kg

Maconha: 173,585 kg

2023

Cocaína: 40,406 kg

Maconha: 202,195 kg

Total: 5.207,325

Apreensões de drogas em Belém, considerando o período de janeiro a maio, dos anos de 2022 e 2023.

2022

Cocaína: 14,26 kg

Maconha: 65,51 kg

Total; 79,77kg

2023

Cocaína: 40,406 kg

Maconha: 202,195 kg

Total: 242,601

Dados de prisões em flagrante realizadas na Capital do estado, referente a tráfico de drogas:

Prisões efetuadas:

2019 - 1.135

2020 - 1.069

2021 - 852

2022 - 718

2023 - 388

Total: 4.162

Dados de prisões em flagrante por tráfico de drogas em Belém, considerando o período, de janeiro a maio dos anos de 2022 e 2023.

2022 - 303

2023 - 388