'Cara de Manga' é morto a tiros em bar na Terra Firme, em Belém

Um homem identificado apenas pelo apelido “Cara de Manga” foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), em um bar localizado na rua Jabatiteua, esquina com a São Francisco Xavier, bairro da Terra Firme, em Belém. De acordo com informações de moradores da área, a vítima supostamente integrava uma facção criminosa que atua no Pará. Ainda conforme as testemunhas, foram ouvidos mais de dez tiros. Ninguém foi preso.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de possível disparo de arma de fogo. No local, os agentes constataram a veracidade das informações recebidas, mas ainda faziam o levantamento sobre os suspeitos, que fugiram. Não se sabe como os criminosos chegaram ao estabelecimento onde a vítima estava.

A cena do crime foi isolada e a Polícia Científica do Pará (PCP) acionada para fazer a análise e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

