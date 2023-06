Suspeitos de envolvimento na morte de pai e filho são presos em Mosqueiro

Rafael Rodrigues Pereira e Leonardo Silva Alves foram presos, na manhã desta quarta-feira (14), suspeitos de participação nos assassinatos de Paulo Sérgio Reis Borges e Luy Matheus Silva Borges. Pai e filho foram mortos a tiros por quatro homens armados, na noite da última sexta-feira (9), em casa, na passagem Perpétuo Socorro, próximo da estrada do Curuara, no Distrito de Mosqueiro, em Belém. O caso está sendo investigado como latrocínio – roubo seguido de morte.

Equipes da Polícia Civil c​​ontinuam em diligências, no âmbito da “Operação Anúbis”, na tentativa de localizar outros dois suspeitos de integrar o bando envolvido no duplo homicídio. Ainda segundo a polícia, desde a data do crime, os agentes coletaram provas que indicam a participação de Rafael e Leonardo no ocorrido.

Vítimas foram mortas a tiros pelos suspeitos. (Redes sociais)

Como aconteceu o crime

A polícia apurou ainda que, na sexta-feira do crime, os quatro homens invadiram primeiro uma residência onde estavam quatro pessoas. Os suspeitos ordenaram para que todos se abaixassem. As vítimas foram amarradas, e o bando roubou objetos como notebook, celulares, perfumes e roupas.

Quando deixaram o imóvel, as vítimas ouviram os suspeitos combinarem que também iriam assaltar a casa da frente, onde estavam Paulo Sérgio, Luy Matheus, uma mulher e uma criança. Poucos minutos depois, as vítimas da primeira casa assaltada ouviram o barulho de três disparos de arma de fogo.

Uma das pessoas da primeira residência que foi alvo dos bandidos se levantou para verificar o que aconteceu, ocasião em que enxergou dois homens estirados no chão, sendo constatado que os vizinhos reagiram à abordagem dos suspeitos. Luy Matheus teria entrado em luta corporal com os criminosos. Ele foi alvejado com dois tiros, na barriga e no peito. Ao tentar defender o filho, Paulo Sérgio foi baleado uma única vez na cabeça. Na sequência, o bando fugiu para uma área de mata e vinha sendo procurado. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.