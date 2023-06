Quarteto invade residência e mata pai e filho a tiros em Mosqueiro

Pai e filho foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (9), por volta das 21h45, na passagem Perpétuo Socorro, próximo da​​ estrada do Curuar​a​, no distrito de Mosqueiro, em Belém. As vítimas, ainda não identificadas, teriam sido atacadas por quatro criminosos encapuzados que invadiram a residência onde elas estavam. Os disparos atingiram a região da cabeça de ambos.

Os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar no local da ocorrência indicam que o caso se trata de um latrocínio​​. Pertences, ainda não detalhados, teriam sido roubados de dentro do imóvel. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas. A polícia ainda não forneceu informações sobre como esses criminosos chegaram ao endereço das vítimas.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP), que está em Mosqueiro por conta da “Operação Corpus Christi 2023”, foi acionada para fazer a análise e remoção dos corpos. O trabalho da perícia vai ajudar a esclarecer a dinâmica do ocorrido, bem como poderá ajudar a identificar a autoria do crime, a partir de vestígios coletados no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Pará. Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.