Homem é morto a tiros no Distrito Industrial, em Ananindeua

Paulo Henrique Alvoredo de Moraes, de 35 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (8), no conjunto Heliolândia, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. A motivação e autoria do crime são desconhecidas.

Moradores relataram à polícia que ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, avistaram a vítima, já sem vida, jogada ao chão. Paulo Henrique morreu em via pública, na frente de uma residência.

VEJA MAIS

Equipes da Polícia Militar já isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e de peritos da Polícia Científica do Pará, que analisarão a cena do crime.

O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios.