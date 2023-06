Com marca de golpes de pau, corpo é encontrado na zona rural de Itupiranga, no Pará

O corpo de Anderson Pereira de Souza foi encontrado na esquina da avenida São Paulo, na Vila Cruzeiro do Sul, na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará. A Polícia suspeita que a vítima foi morta a golpes de pau, principalmente na cabeça. O corpo foi encontrado na madrugada de terça-feira (6).

Um homem identificado como Adailton dos Santos Bahiano, 23 anos, foi preso no loteamento Campos Belos, que fica na mesma vila, suspeito de ser o autor do crime. Ao Correio de Carajás, o 3º sargento Nogueira, do 19° Posto Policial Destacado da Vila Cruzeiro do Sul, da Polícia Militar, afirmou que o jovem confessou ter matado Anderson, mas a motivação não foi revelada.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a Polícia, um homem identificado como Adailton dos Santos Bahiano, 23 anos, foi preso como suspeito de ser o autor do crime e confessou a autoria do homicídio (Divulgação/Correio de Carajás)

Ainda conforme a PM, um vídeo mostra Anderson em um restaurante, acompanhado de um homem, apontado como o suspeito do homicídio. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que, no momento em que foi morto, Anderson vestia camisa vermelha e bermuda cinza.

Pedaços de madeira estavam espalhados pelo chão, próximos ao corpo da vítima. Pelo menos um desses pedaços de madeira estava manchado de sangue. Cadeiras de plásticos foram usadas para sustentar a fita usada para isolar a cena do crime.

A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e apura o caso e que diligências são feitas para levantar informações sobre o crime.