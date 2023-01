Homem é morto a golpes de remo em Itupiranga

Um homem, identificado como Paulo Marcos da Silva, 37 anos, foi morto a golpes de remo, na noite do último domingo (8), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime chama-se Diego Lopes da Costa, que teria agredido a vítima e fugido do local. Ele encontra-se foragido. Com informações do site Correio de Carajás.

A Polícia Militar informou que, por volta das 19h30, uma guarnição comandada pelo sargento Wilson foi acionada por moradores da Vila Santo Antônio, a cerca de 30 quilômetros da sede do município, na rua da Baixada, para averiguação do crime. Em levantamento feito no local pelos militares, foi apurado que a vítima havia entrado em desavença com Diego, porém, não se sabe por qual motivo, quando seu algoz se armou de um remo e passou a golpeá-lo por diversas vezes. A vítima que morreu ali mesmo.

VEJA MAIS

Depois da constatação da morte, a área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.