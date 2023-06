Dupla armada em carro prata mata mototaxista a tiros em Santa Bárbara do Pará

O mototaxista Marcio Anderson Oliveira de Sousa, 37 anos, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (6), na rua Fernando Ferrari, bairro Centro, em Santa Bárbara do Pará, nordeste paraense. A vítima, segundo o relato da Polícia Militar, foi morta no ponto onde trabalhava. A motivação do crime permanece um mistério.

VEJA MAIS

Uma guarnição do 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM) foi acionada sobre um possível homicídio, ocorrido por volta das 20h17. Os militares chegaram no local do crime e foram informados de que dois homens em um carro Siena de cor prata, sem placa, avistaram Marcio e desceram do veículo armados. Em seguida, a dupla de suspeitos começou atirar contra o mototaxista.

A vítima foi baleada e, mesmo assim, conseguiu sair correndo dos atiradores. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e caiu morto na frente de um supermercado da localidade. Os suspeitos fugiram após o crime.

Policiais civis da Delegacia de Marituba foram comunicados sobre o caso. O corpo foi removido pela Polícia Científica. Viaturas do 39º BPM realizaram incursões para tentar capturar a dupla envolvida na morte de Marcio, mas os agentes não conseguiram localizá-los.

Até a última atualização desta matéria, os suspeitos não tinha sido presos. Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela delegacia de Santa Bárbara. Diligências são realizadas para identificar e localizar a autoria do crime.