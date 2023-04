Grupo armado entra em confronto com a polícia; dois acabam mortos em Santa Bárbara do Pará

Na última sexta-feira, 14, um confronto entre um grupo armado e uma guarnição da polícia, no município de Santa Bárbara do Pará, terminou com dois mortos. A situação aconteceu na Rua Gregório Cruz, localidade conhecida como 'Xirizal', onde equipe do 39° Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPM) foi cumprir um mandado de prisão contra um homem identificado como Lucas Victor Ramos da Silva, vulgo 'Neguinho', mas acabou envolvida em outra ocorrência.

De acordo com informações do relatório policial, a Polícia Militar, ao chegar na localidade, avistou aproximadamente quatro pessoas armadas, usando coletes balísticos, que começaram a atirar contra os militares.

Após intensa troca de tiros, um homem identificado como Ronan Lopes e uma mulher, Dilene Prestes dos Santos Monteiro, foram atingidos e levados ao hospital, porém não resistiram e faleceram. Segundo a polícia, eles já possuíam ficha criminal.

Os outros que estavam envolvidos na troca de tiros com a polícia conseguiram empreender fuga, deixando para trás armamentos, munições e 112 petecas de Oxi. O material foi apreendido pela PM.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Santa Bárbara.