​Pai e filho são assassinados e jogados dentro de poço na zona rural de Acará

Luis Carlos Zanotelli e Marcos Luis da Silva Zanotelli, pai e filho, foram assassinados na manhã da última segunda-feira (15), na zona rural do município de Acará, próximo da comunidade Ipitinga, no nordeste paraense. Os corpos foram encontrados dentro de um poço, com marcas de violência, que não foram detalhadas. De acordo com testemunhas, duas motocicletas que seriam das vítimas foram roubadas.

As primeiras informações apuradas pela polícia no local da ocorrência apontam que o crime pode ter sido motivado por causa de uma alta quantia em dinheiro que o pai, Luis Carlos, supostamente possuía. O montante teria atraído​​ a atenção de criminosos. Para a execução do crime, a polícia suspeita que um carro de mão tenha sido usado para jogar os corpos dentro do poço.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os procedimentos de resgate dos cadáveres. A Polícia Científica do Pará (PCP) analisou e removeu o cadáver. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Por meio de um comunicado oficial, a instituição se manifestou.

“A Polícia Civil informa que o crime ocorreu na zona rural do município do Acará. Marcos Luis da Silva Zanotelli e Luis Carlos Zanotelli foram encontrados dentro de um poço em uma residência. A delegacia de Acará instaurou um inquérito para apurar o crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.