Jovem morre ao voltar de festa e pai encontra o corpo dele em rodovia

Um motociclista de 22 anos foi encontrado morto em uma rodovia pelo próprio pai após um acidente no último domingo (07). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz saiu de casa no sábado (6) para ir até a festa de um amigo em uma fazenda.

Na ocasião, o jovem teria ingerido bebida alcoólica e saído da festa às 22h com a moto e não retornou para casa. Estranhando o sumiço do filho, o pai realizou buscas com a ajuda de amigos pela região, que fica em em Paracatu, Noroeste de Minas, fazendo o mesmo trajeto que o rapaz teria feito para chegar à fazenda.

VEJA MAIS

Na tarde da última segunda (08), o homem acabou encontrando o corpo do filho na altura do quilômetro 198 da rodovia MG-188. O local precisou ser isolado para que a perícia fosse realizada. Em seguida, a polícia liberou o corpo para a funerária.

De acordo com as autoridades, ao voltar da fazenda, o jovem teria saído da pista na bifurcação da rodovia com a MG-188. Ele então caiu em um buraco às margens da estrada. A motocicleta foi removida e estava com o licenciamento vencido.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).