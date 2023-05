Colisão entre veículos deixa um morto e outro ferido na BR-155, em Rio Maria

Na noite de domingo, 30, dois veículos se envolveram em um grave acidente na rodovia BR-155, altura do município de Rio Maria, no sudeste do Pará. Um dos condutores, identificado apenas pelo prenome Mazim, morreu devido aos ferimentos.

A polícia militar e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer os envolvidos no acidente. Segundo informações da página Plantão Redex, os dois motoristas foram socorridos pela equipe do Samu. O condutor de um dos carros identificado pelo prenome Mazim não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro condutor também foi identificado apenas pelo primeiro nome, Lucas, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Rodoviária Federal para esclarecer o acidente.