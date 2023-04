Homem incendeia casa da companheira e foge em Cametá

​Uma residência de alvenaria foi alvo de um incêndio, supostamente criminoso, na tarde deste domingo (30), na invasão do Caamutá, no município de Cametá, nordeste paraense. Segundo moradores da área, um homem teria ficado com ciúmes de sua companheira e lhe agrediu. Posteriormente, ateou fogo no imóvel onde o casal vivia e fugiu.

A Polícia Militar, através do 32º Batalhão, confirmou a ocorrência e informou que uma guarnição acionou o Corpo de Bombeiros, o qual controlou o incêndio de médias proporções. Com a chegada da polícia, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A polícia não divulgou informações sobre a vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência ainda em chamas, rodeada de curiosos. Conforme a gravação, moradores sugerem que há uma criança dentro da casa. No entanto, aparentemente, ninguém se aproxima para checar se, realmente, há pessoas no local.

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.