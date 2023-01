Homem prende esposa e filha em quarto e ateia fogo na casa; vídeo

Um homem trancou a esposa e uma bebê dentro de um quarto e ateou fogo na casa. O suspeito tentou fugir do local, mas foi detido e espancado por vizinhos. As informações são do portal Metrópoles.

Ainda não foi identificado o motivo do crime e as identidades das vítimas. O estado de saúde das duas também não foi informado. O caso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

VEJA MAIS

Um vídeo feito pore divulgado nas redes sociais mostra otentando escapar da, masdo local o impedem em meio a. Veja:

A polícia teria chegado ao local e encontrado o homem caído ao chão, após ter sido agredido pelos vizinhos. Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).