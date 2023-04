Homem morre na colisão entre carro particular e caminhão-guincho na Cuiabá-Santarém

Um homem morreu em um acidente de trânsito na comunidade Cedro, na rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), próximo ao município de Belterra, no oeste do Pará. O acidente ocorreu, na noite de sábado (29), e envolveu um Fiat Palio e um caminhão-guincho. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que o ocupante do Palio, identificado como Anezio Pinheiro Rodrigues, 51 anos, e que estava no banco do passageiro, morreu preso às ferragens.

VEJA MAIS

Segundo informações iniciais, divulgadas pelo jornal O Impacto, o carro de passeio seguia no sentido Santarém/Rurópolis e o caminhão trafegava na direção oposta, quando houve a colisão. Os motoristas dos dois veículos fugiram do local.

A área do acidente foi isolada para os procedimentos necessários da Polícia Científica e, em seguida, para a remoção do corpo da vítima. A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.