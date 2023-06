Foragido há 15 anos, cabeleireiro suspeito de homicídio é preso em loteamento de Ananindeua

​O cabeleireiro Dhione de Castro Modesto, mais conhecido como “Jhony” ou “Fiel”, foi preso na última terça-feira (13), pelo crime de homicídio doloso, praticado em fevereiro de 2008, no Distrito de Outeiro, em Belém. Contra Dhione, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

A prisão do suspeito foi possível depois que policiais civis da Delegacia do Júlia Seffer, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana, receberam denúncia anônima de que um foragido da justiça estaria escondido no loteamento Olga Benário, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. De imediato, as equipes se deslocaram para o endereço repassado. Chegando lá, encontraram Dhione.

Ele recebeu voz de prisão e foi algemado, sendo conduzido para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais, assim como foi feita a comunicação do Poder Judiciário acerca da prisão do foragido.​​

As investigações policiais apontam que o suspeito e a vítima, identificada como Raimundo Leite, seriam viciados em entorpecentes. O crime teria sido motivado por desentendimento entre os dois, após alguma “transação ilícita”. No dia do homicídio, Raimundo conversava com amigos na frente de uma residência na travessa Sol Nascente, em Outeiro, quando Dhione chegou em uma bicicleta e efetuou os disparos de arma de fogo.

Raimundo chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde mais próxima, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito estava foragido desde a data do ocorrido.