Populares encontram corpo boiando no Rio Tapajós, em Santarém

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo de Jota Marinho, o homem cujo corpo foi encontrado boiando no Rio Tapajós na praia de Maracanã em Santarém, município do oeste estadual, no sábado (12). A polícia militar, do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), foi acionada pelos populares.

De acordo com o sargento PM Marinho, do 3º Batalhão da Polícia Militar, que acompanhou o trabalho de reomoção feito pelos bombeiros, o corpo apareceu boiando e se engatou em um pequeno arbusto no Rio Tapajós, relativamente próximo às margens.

Familiares disseram que a vítima estava na comunidade Ponte Alta, na região do Eixo Forte, em Santarém. Jota Aquino teria ido para a praia de Maracanã, ainda na sexta-feira (11). Um amigo de Jota contou à PM, que a vítima foi para a região de Maracanã porque queria entregar uma cesta básica para familiares.

O amigo também contou que ele, Jota e outras pessoas consumiram bebida alcoólica e, de repende, Jota sumiu. O amigo o procurou na noite de sexta-feira, mas não o encontrou mais.

No início da tarde de sábado (12), o corpo de Aquino veio à superfície engatado no arbusto no Rio Tapajós. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo para realizar o exame de necropsia, que pode precisar a causa da morte.