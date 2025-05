Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um ônibus da linha Cidade Nova 6 UFPA, operado pela empresa Guajará, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (7) na avenida Augusto Montenegro, nas proximidades do cruzamento com a rodovia Transcoqueiro, em Belém. Todos os ocupantes deixaram o veículo antes do início das chamas começarem.

As imagens do vídeo registram o momento em que o veículo é consumido pelas chamas, com fumaça preta tomando conta do entorno. Até o momento, não há informações sobre feridos. A situação assustou motoristas que passavam pelo local e moradores da região. O incidente provocou lentidão no trânsito da via, uma das mais movimentadas da capital paraense.

Em nota, a SETRANSBEL informa que o incêndio ocorrido em um ônibus do transporte coletivo urbano está sendo apurado para identificar a causa do sinistro. E que todos os ocupantes deixaram o veículo antes do início das chamas, sem registro de feridos. A empresa ainda ressalta que o veículo estava com a manutenção preventiva em dia.

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) informou, também por meio de nota, que tomou conhecimento do ocorrido e irá acionar o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para que preste os devidos esclarecimentos sobre o caso.