Homem morto com mãos amarradas é encontrado boiando em marina no Curuçambá

O corpo de Alex Júnior dos Santos Júnior foi encontrado boiando, com as mãos amarradas para trás, na tarde desta quarta-feira (2), nas águas do rio Maguari, próximo a uma marina particular no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava desaparecido desde a última segunda-feira (31). Os levantamentos iniciais feitos pela polícia apontam para um homicídio. O corpo de Alex apresenta algumas perfurações, mas ainda não é possível identificar se foram provocadas por facadas ou tiros, por exemplo.

O rapaz já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas. O corpo dele foi encontrado por familiares e amigos dele que fizeram buscas por conta própria. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. A Polícia Civil vai investigar o caso.