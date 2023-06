Corpo de menino de 2 anos é encontrado boiando em lago da zona rural de Parauapebas

Militares do Corpo de Bombeiros de Parauapebas, no sudeste paraense, localizaram o corpo de um menino de dois anos e que estava desaparecido. Ele foi encontrado, no início da noite de terça-feira (13), em um lago na região da Palmares II, na zona rural do município. Foi nesse mesmo dia em que, à tarde, o menino desapareceu.

Segundo as informações que a polícia repassou ao Correio de Carajás, a criança desapareceu quando um familiar se afastou para alimentar alguns animais. A criança continuou brincando. Quando o familiar voltou ao ponto onde havia deixado a criança, o menino já não estava mais no local.

Foram realizadas buscas na área, pois havia a hipótese de que ele pudesse ter caído em um lago próximo, que tem uma faixa de dois a três metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um rapaz e, apesar da comunicação ruim na região, a equipe conseguiu encontrar o local onde ocorreu o desaparecimento. A Polícia Militar também participou das buscas. Depois de algum tempo de procura, os bombeiros encontraram o corpo do menino boiando no lago. Policiais militares permaneceram no local para prestar apoio à família da criança.