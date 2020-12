Adolescente morre afogado em lago poluído de Parauapebas

De acordo com o 23º Grupamento Bombeiro Militar, com sede em Parauapebas, cidade do sudeste paraense, o adolescente John Vítor, de 17 anos de idade, morreu afogado no lago próximo ao residencial Alto Bonito, às margens da Rodovia PA-160, em Parauapebas. O caso aconteceu por volta das 22h da noite de sexta-feira (11).

Segundo relatos de testemunhas, John Vitor estava com a namorada, que não teve a identidade descoberta e, o casal de jovens ingeria bebida alcoólica, até que em certo momento, durante um mergulho no lago, John sumiu.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados e com meia hora de buscas, John Vítor foi encontrado morto no lago. O sargento bombeiro Rosaildo do 23º Grupamento Bombeiro Militar contou que a corporação foi acionada por volta das 22h, e a guarnição encontrou o rapaz já morto e encaminhou ao Instituto Médico Legal para a necropsia.

O sargento bombeiro alertou para os riscos do citado lago. O militar disse que as águas são impróprias para o banho, por serem poluídas com rejeito de esgotos. Ele lamentou a morte de John Vitor. "Mistura de água e álcool não dá certo”, referindo-se ao fato de o jovem ter bebido e após ter ido tomar banho no lago.