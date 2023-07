Corpo de homem é encontrado boiando no canal São Joaquim, em Belém

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (17), boiando no canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém. Segundo a polícia, moradores avistaram a vítima, ainda não identificada, nas proximidades da Rua do Fio e a passagem Marabá, por volta das 7h. A suspeita é de que a morte tenha sido causada por afogamento, mas apenas a perícia poderá confirmar.

Militares do 1º Batalhão isolaram a cena do crime até a chegada das polícias Civil e Científica. O cadáver foi retirado de dentro do canal pelo Corpo de Bombeiros com ajuda de uma canoa e de uma corda. Muitos curiosos do bairro se reuniram para acompanhar a remoção.

Inicialmente, alguns moradores disseram que a vítima seria um mototaxista chamado de "Dentinho", morador do bairro Umarizal. Familiares do homem em questão fizeram a identificação e viram que não era o "Dentinho". A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que o corpo é removido das águas. O homem vestia uma camisa vermelha e uma bermuda escura. "Acho que ele morreu afogado. Deve ter caído”, suspeitou um homem em uma das filmagens levantando a hipótese de que a vítima teria caído no canal São Joaquim.