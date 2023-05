Homem de 28 anos é atropelado por carro em fulga em posto de gasolina

Marcus Vinicius Maciel Damasceno, de 28 anos foi atropelado em um posto de gasolina por um carro em fulga na manhã do último domingo (28). No momenro do acidente, o veículo também acertou uma das bombas de combustíveis e mais uma pessoa que não precisou de atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na Avenida Santa Cruz em direção a Sulacap, no Rio de Janeiro, quando perdeu o controle e acabou invadindo o estabelecimento. A polícia conseguiu imagens de segurança do posto. Veja:

Pessoas que testemunharam o acidente, contaram que os dois homens que estavam no veículo fugiram a pé. Trata-se de Reinaldo da Silva Fernandes, que dirigia o veículo, e Fabrício Vinícius de Mendonça.Um deles estava de tornozeleira eletrônica.

Os dois foram ouvidos na última segunda-feira (29), na 33ª DP, pela delegada Camila Pegorim, e Reinaldo admitiu ter consumido álcool, mas disse que perdeu o controle do carro porque estava sendo perseguido. É ele quem aparece saindo do carro com a tornozeleira. Ele estava em regime semiaberto, após uma condenação por roubo.

Após a batida, a área foi isolada e a perícia da 33ª DP (Realengo) foi realizada no local. Segundo a Polícia Civil, um telefone celular e documentos foram apreendidos.

O corpo de Marcus Vinicius foi sepultado no início da tarde de segunda (29). Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. Marcus deixa uma filha e a esposa grávida.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).