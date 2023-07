Homem morre após intercorrência com a PM no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

Na tarde desta quinta-feira (13), a Polícia Militar recebeu informações por meio do disque-denúncia sobre a comercialização de drogas na passagem Bons Amigos, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Segundo a PM, um homem morreu durante a ação policial e um PM também teria sido alvo de um disparo, que não o feriu por conta da proteção do colete a prova de bala.

De acordo com o tenente-coronel Lopes, do 6º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada em torno de 13h, quando a equipe do cabo Camilo saiu para atender a denúncia de comercialização de droga, na passagem Bons Amigos.

Ao chegar ao local, os policiais perceberam a movimentação estranha de dois homens e, durante a operação, os suspeitos saíram correndo em direção de uma área de mata. Na ocasião, houve troca de tiros com a Polícia Militar. Um dos homens foi atingido e levado ao Hospital Metropolitano. O cabo Camilo também foi atingido na direção do peito, mas o colete o protegeu e ele não ficou ferido.

Ainda de acordo com o homem ferido, até o final da noite desta quinta-feira (13), ele ainda não tinha sido identificado. "Após a troca de tiros, os policiais militares socorreram o homem e o levaram ao Hospital Metropolitano, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu", disse o tenente-coronel Lopes. O outro homem que estava no local não foi encontrado e a polícia também não teve conhecimento da identidade do homem.

Ainda durante a ocorrência, a polícia militar apreendeu o valor R$ 87,00, 29 papelotes, supostamente conhecido como maconha, 93 papelotes supostamente conhecido como Oxi, duas munições de calibre 36 (sendo 1 deflagrada), uma arma de fabricação caseira, um celular de marca Samsung e um rolo de papel filme.

O caso deve ser registrado na Delegacia da Cidade Nova. E quem quiser contribuir com o trabalho da polícia, pode ligar para o disque-denúncia 181, o denunciante tem a identidade preservada.