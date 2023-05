‘Ratinho’ é preso suspeito de matar ex-policial no conjunto Sabiá, em Ananindeua

​Uma denúncia de suposto tráfico de drogas levou à prisão de um homem identificado apenas pelo apelido “Ratinho”, nesta segunda-feira (29), no bairro da Cabanagem, em Belém. O rapaz é suspeito de participação no assassinato do ex-cabo da Polícia Militar do Pará, identificado como Marcos Vinicius Leite Rodrigues, morto a tiros na noite do último sábado (27), dentro de sua residência, no conjunto Sabiá, bairro do 40 Horas, em Ananindeua.

Fontes ligadas à Segurança Pública informaram à reportagem de O Liberal que “Ratinho” foi preso por uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar. Ele estava na companhia de um segundo homem, que também foi preso por outros crimes e não teria ligação com a morte do ex-policial. Ambos foram apresen​​tados na Delegacia de Polícia Civil da Cabanagem. Com a dupla, foram apreendidos entorpecentes, armas, munições, além de rádios comunicadores.

A reportagem de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para checar mais informações sobre as prisões, mas não teve retorno.

Relembre o caso

Na noite do último sábado (27), o ex-cabo da Polícia Militar do Pará, Marcos Vinicius Leite Rodrigues, foi morto a tiros dentro da casa dele, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. A vítima foi atingida no peito e na cabeça. Chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os criminosos chegaram à residência do ex-policial. O veículo estacionou e, através dos registros, é possível ver que a porta traseira se abre. Uma pessoa desce, dispara os tiros e entra novamente no automóvel, que sai em disparada.

A motivação para o crime ainda é desconhecida e está sendo investigada, sob sigilo, pela Polícia Civil do Pará, que não detalhou se a vítima já vinha sofrendo algum tipo de ameaça.