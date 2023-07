Corpo de homem é encontrado boiando em rio, na manhã deste sábado, no interior do Pará

Na manhã deste sábado (1º), por volta das 6h, o corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Jussara, região do Baixo Cupijó, meio rural do município de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do Pará. De acordo com moradores da localidade, trata-se de Adilton Novaes, conhecido como “Pimpão”, morador do próprio rio Jussara, que já estava desaparecido há dois dias. A autoridade policial do município foi informada e está em diligências para tomar as medidas cabíveis. O cadáver ainda se encontra no local para procedimento de remoção. Com informações do Canal 1 Limoeiro.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar. Até o momento ainda não tivemos retorno.