'Pônei' sofre tentativa de homicídio na frente de casa, em Itaituba

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de quarta-feira, 24, em Itaituba, sudoeste do Pará. Eudson Ribeiro, mais conhecido como “Pônei”, foi atingido por tiro de pistola em frente à sua residência.

O crime aconteceu no bairro Jardim das Araras, por volta de 0h15. De acordo com informações, a Polícia Militar foi comunicada sobre o fato e se dirigiu até o local do fato, afim de colher informações preliminares e identificar a autoria.

No local, os policiais encontram quatro cartuchos de pistola e marcas de sangue na calçada e na rua. Além disso, constataram que vítima já havia sido socorrida por moradores próximos e encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

A redação integrada de O Liberal aguarda nota das autoridades em segurança sobre o caso.