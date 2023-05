Mulheres denunciam perseguição e flagram homem se masturbando dentro de carro, em Itaituba

Duas jovens, de 23 e 26 anos, sofreram importunação sexual, na noite desta terça-feira (23), no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. As vítimas afirmam que foram seguidas por um homem, em um Volkswagen Gol vermelho, que também foi flagrado se masturbando dentro do veículo. As informações são do Portal Giro.

De acordo com uma das jovens, elas voltavam para casa pela travessa São José, depois de saírem da igreja, por volta das 21h. Foi próximo a 10ª rua que as vítimas perceberam o carro acompanhando-as. Elas relatam que o motorista passou de maneira lenta pelo local e riu para elas, o que as deixou assustadas, mas continuaram a caminhar.

Elas afirmam, ainda, que o motorista parou o carro em um canto mais escuro, próximo da 9ª rua. Mesmo com medo, as mulheres decidiram continuar, pois a rua ainda estava movimentada. Ao passarem próximo ao veículo, elas perceberam o vidro do carro aberto e flagraram o homem se masturbando.

"Ele começou a chamar a gente, falando 'ei, morena, vem aqui'. Fingimos que não era com a gente, subimos na calçada e ele passou. [...] Pensamos que ele ia embora, mas ele parou na esquina da 8ª rua", relatou uma das vítimas.

No segundo local que o homem parou, uma das jovens conseguiu gravar o ato obsceno e o veículo do suspeito. Ao ser descoberto, o condutor acelerou o carro em direção às vítimas e fugiu do local.

A placa do veículo foi registrada e, após investigação preliminar, descobriu-se que o carro está no nome de uma mulher. Após todo o transtorno, as mulheres ainda chegaram a ir até a delegacia, mas não conseguiram registrar boletim de ocorrência. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

Importunação sexual

O ato de importunação sexual é considerado crime no Brasil, com pena de 1 a 5 anos de prisão, conforme a Lei nº 13.718, sancionada em 2018. A importunação sexual consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como: apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros.