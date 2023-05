Três paraenses morrem em grave acidente na BR-222 no Maranhão

​Três paraenses morreram em um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (24) na BR-222, entre as cidades de Buriticupu e Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. As vítimas, não identificadas, eram naturais do município de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado.

De acordo com informações apuradas e repassadas pelas autoridades policiais maranhenses, os três estavam em um caminhão transportando açaí, quando perderam o controle da direção, ao desviar de um buraco, e colidiram com uma carreta do tipo bitrem. Os paraenses morreram na hora. Os corpos ficaram preso​​s às ferragens e foram removidos por uma funerária.

O veículo onde as vítimas estavam ficou completamente destruído e a carga espalhada pela pista. A polícia não divulgou informações sobre os ocupantes da carreta bitrem.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o local da tragédia. Pessoas que passavam no trecho tentavam ajudar a resgatar os corpos. “Meu Deus, Meu Deus, nós chegamos o policial relatou para nós o que aconteceu. Foi por volta das cinco e meia quando ligaram para eles. Mais três amigos nossos que se vão”, lamentou um homem durante a gravação do vídeo.