Estudantes de medicina veterinária caem de ponte e morrem em acidente

Na madrugada desta terça-feira (23/5), quatro jovens estudantes de medicina veterinária perderam suas vidas em um trágico acidente. Todos voltavam de uma fazenda localizada em Planaltina de Goiás com destino a Sobradinho, onde residiam, quando, segundo informações obtidas pelo Correio, o motorista perdeu o controle do veículo, um Renault Sandero Branco, colidindo contra uma pedra e precipitando-se em um córrego.

Ivan Andrade, João Pedro e os irmãos Júlio e Gabriel Araújo, eram matriculados na União Pioneira de Integração Social (Upis), no Distrito Federal. A instituição decretou luto.

Imagens capturadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) documentaram o carro submerso no córrego, localizado no povoado de Córrego Rico.

Apesar do rápido acionamento do CBMGO, as vítimas já haviam falecido no local. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e buscar esclarecimentos sobre o trágico ocorrido.