​Delegada da PC é resgatada de carro após capotamento na estrada de Mosqueiro

Uma delegada da Polícia Civil do Pará, identificada como Cristina do Socorro Capucho Pontes de Souza, foi resgatada com vida dentro de um carro, após se envolver em um acidente, na manhã desta segunda-feira (22), na estrada de Mosqueiro (PA-391).

De acordo com informações policiais, o veículo conduzido pela delegada capotou várias vezes, até parar em um matagal próximo ao acostamento. A suspeita é de que a policial tenha tentado desviar de um buraco, quando acabou perdendo o controle da direção. Cristina é lotada na Corregedoria da PCPA.

VEJA MAIS

Uma equipe da Polícia Militar estava em deslocamento pela rodovia estadual, quando se deparou com o acidente. Os militares prestaram socorro à delegada e acio​​naram o resgate do Corpo de Bombeiros. Cristina foi socorrida e levada para o Hospital de Mosqueiro. O estado de saúde dela não foi informado. Além da delegada, havia quatro cães dentro do carro, segundo a polícia. Não há informações sobre eles.

Por nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado na Delegacia de Mosqueiro. “A condutora do veículo foi encaminhada para uma unidade de saúde e está estável. Diligências são realizadas para identificar as causas do acidente”, disse a PC.