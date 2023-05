Corpo de investigador da Polícia Civil do Pará é encontrado boiando na baía do Guajará, em Belém

​O corpo do investigador aposentado da Polícia Civil do Pará identificado como Miguel Fernando de Souza Pinto, 68 anos, foi encontrado boiando na tarde deste domingo (21), na baía do Guajará, em frente ao Complexo Ver-o-Rio, bairro do Umarizal, em Belém. De acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades, o policial estava desaparecido desde o último sábado (20), em circunstâncias ainda não detalhadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram buscas. O cadáver foi localizado e levado até a sede do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), na rodovia Arthur Bernardes, em Belém. De lá, foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Exames cadavéricos deverão determinar a causa exata da morte. De acordo com informações apuradas pela reportagem de O Liberal junto a uma fonte ligada à Segurança Pública, o corpo não apresentava marcas de violência. Com isso, a suspeita é de morte por afogamento.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para obter mais informaçõesacerca do caso, mas ainda não teve retorno.