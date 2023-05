Motociclista colide contra caminhão bitrem e morre em estrada de Parauapebas

Valdson Mendes Moreira, de 53 anos, morreu após colidir de frente com um caminhão, na tarde de terça-feira (23), na Estrada Paulo Fonteles, próximo a Palmares Sul, em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com relatos de testemunhas no local, a vítima pilotava uma motocicleta quando teria tentado realizar uma ultrapassagem em uma ponte e acabou colidindo de frente com um caminhão bitrem que vinha no sentido oposto. Com informações do Portal Pebão.

O impacto da colisão foi tão forte que a motocicleta, uma Honda CG Titan, ficou completamente destruída, e o condutor sofreu lesões graves na região do tórax. Valdson morreu ainda no local do acidente.

A área foi devidamente sinalizada e preservada para permitir a realização dos trabalhos periciais. O motociclista utilizava o capacete no momento da colisão. Somente depois da conclusão das investigações, será possível afirmar as causas do acidente. As polícias Civil e Científica foram acionadas e acompanharam os primeiros levantamentos sobre o sinistro de trânsito.