Mãe é presa por espancar filho de 5 meses em Óbidos

Uma mulher de 23 anos foi presa, nesta quarta-feira (24), por espancar o filho de cinco meses de idade, no bairro Luanda, em Óbidos, oeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, o Conselho Tutelar solicitou, por volta das 13h, apoio na condução da suspeita. Militares da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ª CIPM) receberam relatos de vizinhos que ouviram o choro do bebê.

A PM entrou no imóvel denunciado e encontrou a mãe agredindo o filho. O Conselho Tutelar constatou possíveis lesões pelo corpo do neném.

Ainda segundo moradores, as agressões seriam frequentes, o que mais tarde, foi confirmado por familiares da suspeita. O bebê ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar e o irmão da suspeita, no caso, o tio do bebê.

A suspeita foi presa e encaminhada à delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis.