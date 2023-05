Suspeito de espancar e matar mulher estrangulada é preso em Xinguara

Wancheron Alves, de 35 anos, suspeito de crime de homicídio qualificado, com sinais de feminicídio, foi capturado, na quarta-feira (3), pela Polícia Civil em Xinguara, sul do Pará. Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça pela morte de Benilde Bernardo Monteiro, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano. Com informações do Correio de Carajás.

A vítima foi encontrada com sinais de asfixia, espancamento e estrangulamento, em uma estrada vicinal que dá acesso à BR-155, nas proximidades do perímetro urbano da cidade onde ele foi preso.

Segundo a PC, durante as investigações, os agentes conseguiram coletar vídeos de câmeras de monitoramento e identificar o suspeito apontado como responsável pela morte de uma mulher. As imagens mostram que ele teria saído de uma seresta no centro da cidade com a vítima na garupa de uma motocicleta e, logo em seguida, voltando sozinho para a festa.

O investigado teve mandado de prisão expedido pela Comarca de Xinguara. Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil local deflagrou a operação dando cumprimento à decisão. Conforme os procedimentos legais, ele foi apresentado na unidade policial, onde se encontra detido à disposição da justiça.