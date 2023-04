Mulher é encontrada morta com marcas de estrangulamento e ferimentos no pescoço na BR-155, em Xingua

​O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), às margens da BR-155, na saída da cidade de Xinguara, sentido Rio Maria, no sul do Pará. O cadáver, achado por moradores da área, apresentava sinais de estrangulamento e ferimentos no pescoço. A mulher não portava nenhum documento de identificação. Ela usava blusa rosa e calça jeans. A motivação e autoria do assassinato são investigadas pela Polícia Civil.

Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo. Exames cadavéricos, realizados no Instituto Médico Legal (IML) irão ajudar a esclarecer a causa da morte, assim como apontar elementos que ajudem na identificação dos autores do crime.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Pará informou que “o corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado nas proximidades da BR-155, altura do KM 108”.

Diligências são realizadas para identificar a vítima e a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.