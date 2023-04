Corpo de homem é encontrado em decomposição dentro de terreno no Barreiro

O corpo de um pedreiro, identificado pelo prenome de Marco e conhecido como "Marquinho”, foi encontrado em estado de decomposição, na tarde desta sexta-feira (7), em terreno baldio, que seria da irmã dele, na passagem São Benedito, próximo à vila Sorriso, bairro do Barreiro, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que ele tenha morrido por causas naturais.

Moradores sentiram um odor forte vindo do local e decidiram ver o que era. Ao entrarem no terreno, localizaram o cadáver deitado em uma rede vestindo apenas uma camisa.

Vizinhos disseram ter visto Marquinho pela última vez na segunda-feira (3) e acreditam que ele tenha morrido nesse dia. “Um menino buscar uma bola nesse terreno e ele me falou: ‘tio, está fedendo lá’. Empurrei o portão e fui ver o que era. Quando vi, a rede dele estava amarrada. Fui olhar mais de perto e vi o corpo do Marco inchado. Segunda-feira (3) à noite foi a última vez que vimos ele. Ele era uma boa pessoa. Não tinha problemas”, disse um idoso, que preferiu não ter o nome revelado.

Marquinho começou a morar no terreno há cerca de oito meses. Ainda segundo moradores, a irmã da vítima queria vender a casa ao lado do local onde ele foi encontrado morto, mas Marco era contra. Por conta disso, ele teria decidido morar no local. A vizinhança disse que a vítima era uma boa pessoa, se dava bem com todos do entorno e não recebeu nenhum tipo de ameaça.

O corpo foi removido ao Instituo Médico Legal, onde deverá ser realizado exames para identificar a causa da morte.