Corpo é encontrado com sinais de bala em Salinas

Neste sábado, 8, um cadáver foi localizado às margens do Ramal Mexilhão, em Salinópolis. O corpo de um homem jovem foi localizado por populares, que acionaram os policiais militares do 44º Batalhão da PM. Uma guarnição dos agentes da corporação se dirigiram até o local, onde confirmaram a ocorrência.

Segundo o Tenente-Coronel Alberto, comandante do 44º BPM, a vítima apresenta sinais de baleamento e foi reconhecida como sendo “Pratiuíra”. “Ele morreu, a princípio, por baleamento. É conhecido na área por cometer vários assaltos. A ficha dele é um pouco grande”, disse.

A causa da morte ainda precisa ser confirmada pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, que estão sendo esperados no Ramal Mexilhão. Logo em seguida, haverá a remoção do corpo pelo IML.

Matéria em atualização.