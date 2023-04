Jovem é morto a tiros em Castanhal durante a madrugada deste sábado; moto não foi roubada

Ernane Ferreira Vaz da Costa Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros, na madrugada deste Sábado de Aleluia (8), em Castanhal, nordeste do Pará. A vida do rapaz foi ceifada com pelo menos três disparos de arma de fogo, feitos por uma ou mais pessoas ainda não identificadas. A possibilidade de um latrocínio (quando a vítima é roubada e morta na mesma ocorrência) está descartada a princípio, já que a moto dele não foi roubada e nem, aparentemente, outros pertences pessoais.

Pelas informações preliminares, colhidas por policiais civis e militares no local do crime, Ernane estava passando de moto, por volta de 1h15, quando alguém o abordou. Não se sabe quantas pessoas estavam envolvidas. Havia pouco movimento na rua João Henrique, no bairro do Pantanal, após a Sexta-Feira Santa. O silêncio foi rompido pelo barulho dos três tiros. Quando as primeiras pessoas conseguiram ver algo na rua para chamar a polícia, o jovem já estava morto e nem sinal dos suspeitos.

Ernane era casado e deixa uma companheira. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e deverá sair em busca de testemunhas, pessoas próximas à vítima e imagens de câmeras de segurança para chegar aos suspeitos. Outros detalhes da vida pessoal dele serão levantados em busca de pistas para a motivação do crime e possíveis autores.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.