Corpo de professora é encontrado em rio do Amazonas; marido é o principal suspeito e foi detido

O corpo da professora Alcione Batista Barbosa, 40, foi encontrado em um rio de Manicoré, interior do Amazonas, no último domingo (9). Segundo a polícia, o marido da vítima foi detido para prestar depoimento. Além disso, as autoridades continuam ouvindo outros suspeitos de participação no crime contra a professora.

Segundo a prefeitura do município, os vizinhos escutaram gritos durante a madrugada e deram falta da vítima no início da manhã seguinte, após encontraram pegadas e sangue em um caminho que ia da casa da professora até um rio de Manicoré.

Ao chegar próximo ao rio, os moradores não encontraram a professora e decidiram informar a polícia, que logo começou a investigar o desaparecimento.

Por volta das 15 horas, o corpo foi encontrado boiando no local e encaminhado para a sede do município para passar pelo exame de necropsia no Hospital Regional Hamilton Cidade.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)