Polícial Militar é preso suspeito de atirar contra a ex-namorada em Santa Izabel do Pará

A Polícia Civil investiga o caso de um cabo da Polícia Militar suspeito de balear a ex-namorada na Praça Brasil, em Santa Izabel do Pará, nordeste paraense. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (23/08) quando, segundo testemunhas, a vítima estava com um grupo de amigos no local. A PC prendeu o suspeito “em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica”.

“Ele está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para o hospital. O caso é investigado pela delegacia de Santa Izabel”, diz um trecho da nota da PC.

Os relatos de pessoas que estavam no local são que a vítima chegou com os amigos na praça e, horas depois, o policial militar foi até o local. Testemunhas informaram que a jovem foi alvejada na barriga no momento em que o suspeito estaria tentando a puxar para em um veículo particular e a vítima se negava. A vítima e o PM teriam terminado o relacionamento e o suspeito supostamente não aceitava o término. No entanto, também há relatos de que o tiro poderia ter sido acidental. Todas as informações continuam sendo apuradas pelas autoridades policiais e devem ajudar a elucidar o caso.

VEJA MAIS

Pessoas na área acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. O policial suspeito foi preso pelo 12º Batalhão de PM que atua na cidade.

“A Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para o hospital. O caso é investigado pela delegacia de Santa Izabel”, diz a nota da PC na íntegra.