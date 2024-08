Briga durante bebedeira termina com morte no sudeste do Pará; polícia prende suspeito

Valmir Gomes de Sousa foi morto com uma facada no quintal de uma casa no bairro Santa Terezinha, em São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense, na quinta-feira (22/8). Helio Silva da Silva foi preso em flagrante pelo homicídio. O crime aconteceu durante uma bebedeira entre a vítima e o suspeito na rua Beira Rio.

A Polícia Civil soube do caso por volta das 14h. Os agentes se dirigiram até o local do crime e, nos fundos do imóvel, localizaram o corpo de Valmir. De acordo com o Correio de Carajás, a polícia recebeu a informação de que a vítima estava bebendo com Helio, quando os dois se desentenderam e entraram em luta corporal. Com uma faca, o suspeito golpeou Gomes, que não resistiu ao ferimento.

Helio ainda tentou fugir, só que uma equipe da Polícia Militar conseguiu encontrá-lo e realizou a captura. O colega de bebedeira de Valdmir foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em entrevista ao Correio de Carajás, o delegado Edésio Ribeiro, responsável pelas investigações do homicídio, confirmou a prisão em flagrante de Helio e acrescentou: “a partir de agora serão investigados detalhadamente os fatos para apurar a real motivação para o crime”.